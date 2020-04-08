2020-04-08T13:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

8 апреля Родион Газманов выступит онлайн для жителей ДНР

Также можно будет задать вопрос артисту
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Газманов выступит онлайн. Фото: yaltaintourist.ruГазманов выступит онлайн. Фото: yaltaintourist.ru
Изменить размер текста:

Из-за введенных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – были запрещены все культурные мероприятия. Несмотря на это – культурная жизнь продолжается. Российские артисты регулярно проводят челленджи, творческие встречи и концерты онлайн.

В пресс-службе Русского центра сообщили, что российский певец Родион Газманов проведет творческую встречу и концерт в режиме онлайн специально для жителей Донецкой Народной Республики.

- Открытая онлайн-трансляция с Родионом Газмановым и его группой пройдет на информационных ресурсах Русского центра 8 апреля в 18.00, - сказали в организации.

В Русском центре отметили, что общение пройдет в формате «вопрос-ответ».

- После чего, Газманов с группой в прямом эфире исполнит несколько фрагментов своих музыкальных композиций, – сказали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за карантина «Донбасс Опера» перешла в режим онлайн

Концерты теперь будут транслироваться на сайте «Культура Донбасса» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ трое военнослужащих ЛНР получили ранения
Бойцы ЛНР сбили два украинских беспилотника, с помощь которых ВСУ корректировали обстрелы
В подконтрольном Украине Лисичанске сгорел автобус, который вез людей с работы
8 апреля Родион Газманов выступит онлайн для жителей ДНР
В ЛНР госпитализировали пенсионеров, которые в результате обстрела ВСУ стали инвалидами
ВСУ обстреляли окраину Донецка
ВСУ выпустили по ДНР 90 боеприпасов
В ДНР нет эпидемии туберкулеза
Погода в Луганске на день: 8 апреля воздух прогреется до 16 градусов тепла
Из-за карантина «Донбасс Опера» перешла в режим онлайн
Погода в Донецке на день: 8 апреля будет тепло и солнечно
В подконтрольной Украине Дружковке попали под подозрение 35 медиков, общавшихся с умершим от коронавируса мужчиной
В ДНР введут уголовную ответственность за фейки о коронавирусе
На 1000 «коронавирусных» гривен от Зеленского для пенсионеров Донбасса нет средств в бюджете Украины
Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ
Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции
Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу
Данные разведки: Украина стягивает технику к жилой зоне на линии разграничения в Донбассе