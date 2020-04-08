8 апреля Родион Газманов выступит онлайн для жителей ДНР

8 Апр 2020 2020-04-08T13:01:31+03:00

Также можно будет задать вопрос артисту

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Из-за введенных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции – были запрещены все культурные мероприятия. Несмотря на это – культурная жизнь продолжается. Российские артисты регулярно проводят челленджи, творческие встречи и концерты онлайн.

В пресс-службе Русского центра сообщили, что российский певец Родион Газманов проведет творческую встречу и концерт в режиме онлайн специально для жителей Донецкой Народной Республики.

- Открытая онлайн-трансляция с Родионом Газмановым и его группой пройдет на информационных ресурсах Русского центра 8 апреля в 18.00, - сказали в организации.

В Русском центре отметили, что общение пройдет в формате «вопрос-ответ».

- После чего, Газманов с группой в прямом эфире исполнит несколько фрагментов своих музыкальных композиций, – сказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU