В подконтрольном Украине Лисичанске сгорел автобус, который вез людей с работы

8 Апр 2020 2020-04-08T14:00:56+03:00

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Около 17 часов 7 апреля в подконтрольном Украине Лисичанске неожиданно загорелся автобус, который вез людей с работы. Происшествие случилось на улице Бахмутской.

Как рассказал потом водитель, он заметил в зеркало заднего вида дым, который шел из задней части автобуса. Когда мужчина открыл крышку моторного отделения, вспыхнул сильный огонь, потушить который огнетушителем не удалось. Водитель вызвал пожарных и быстро вывел пассажиров из автобуса – их было около десяти.

Почти сразу приехала одна пожарная машина, затем и вторая. Огонь удалось локализовать. Но служебный автобус серьезно пострадал. И теперь неизвестно, подлежит ли он восстановлению.

Сейчас пожарные и полицейские выясняют, что стало причиной возгорания. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU