2020-04-08T12:10:44+03:00
Общество

В ЛНР госпитализировали пенсионеров, которые в результате обстрела ВСУ стали инвалидами

Супругов Демиховых доставили в луганскую республиканскую клиническую больницу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Пенсионеры обратились за помощью. Фото: donpress.comПенсионеры обратились за помощью. Фото: donpress.com
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В госпитализации супругов-пенсионеров Демиховых, которые стали инвалидами в результате украинских обстрелов, помогла Общественная палата Луганской Народной Республики.

- Жители Луганска, пенсионеры, супруги Вячеслав и Ольга Демиховы, потерявшие дом и все имущество, а также ставшие инвалидами в результате обстрелов со стороны киевских силовиков 4 августа 2014 года, госпитализированы в луганскую республиканскую клиническую больницу, - говорится в сообщении пресс-службы общественной палаты.

Демиховы не могли пройти качественное обследование и лечение в силу возраста и здоровья. Поэтому они обратились за помощью.

- Пожилые супруги помещены в отдельную палату отделения экстренной и неотложной медицинской помощи ЛРКБ, откуда после комплексного обследования они будут переведены в профильное отделение, - сказали в ОП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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