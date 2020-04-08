ВСУ выпустили по ДНР 90 боеприпасов

8 Апр 2020 2020-04-08T11:07:16+03:00

За прошедшие сутки украинская армия девять раз нарушила режим прекращения огня

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 90 единиц, - сообщили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты на донецком и горловском направлениям.

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра», поселка шахты «Трудовская», села Васильевка, поселка Крутая Балка; на горловском направлении — районы поселков шахты имени Гагарина и Широкая Балка, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU