ВСУ выпустили по ДНР 90 боеприпасов
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 90 единиц, - сообщили в СЦКК.
В ведомстве отметили, что под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты на донецком и горловском направлениям.
- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра», поселка шахты «Трудовская», села Васильевка, поселка Крутая Балка; на горловском направлении — районы поселков шахты имени Гагарина и Широкая Балка, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU