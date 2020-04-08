Погода в Луганске на день: 8 апреля воздух прогреется до 16 градусов тепла

8 Апр 2020 2020-04-08T10:25:42+03:00

За последние 179 лет в Луганске самая низкая температура была минус 5 градусов, а самая высокая – плюс 30 градусов. Фото: olejnik oleg

В этот день будет дуть сильный ветер

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Погода в Луганске и ЛНР на 8 апреля будет теплой, с переменной облачностью и без осадков. Ветер в этот день все также порывистый и сильный. Об это сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 7 апреля до 21.00 8 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 11-16 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Краснодоне и Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля до 2 градусов тепла ночью и плюс 12-14 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 1-3 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU