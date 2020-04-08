Погода в Донецке на день: 8 апреля будет тепло и солнечно
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 8 апреля день будет ясный, теплый и без осадков.
- В Донецке ясная погода будет весь день. Ветер южыый 4-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +14. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 05:52, закат – 19:09, долгота дня 13 часов 17 минут.
По народному календарю 8 апреля отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдёт впрок». Если в этот день восход светел, значит скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.
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Как собственно, дитятку учить? В этом пункте глаз дергается у всех, даже тех, у кого есть бабушки с дедушками. Даже у мам-фрилансеров. Даже у тех, у кого человечное начальство и разрешает приводить ребенка на работу. У начальства, кстати, со следующей недели тоже будет нервный тик. Ибо детей надо обучать. А как? Как обучать и работать одновременно? (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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