В подконтрольной Украине Дружковке попали под подозрение 35 медиков, общавшихся с умершим от коронавируса мужчиной

7 Апр 2020 2020-04-08T00:00:57+03:00

Под тестирование на коронавирус попали члены бригады «скорой помощи», которые привези пожилого мужчину в больницу. Фото: МОЗ Украины

Пожилой житель Донбасса три дня лежал в общей палате и опасную инфекцию у него выявили только перед смертью

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Смерть 84-летнего жителя повергла в шок жителей подконтрольного Украине городка Дружковка. У него выявили коронавирус только перед смертью. А до этого мужчина три дня находился в общей палате – с 1 по 3 апреля. С ним контактировали не только соседи по палате, но и медики с родственниками. И вероятно многие из них не надевали маски.

- Источник заражения жителя Дружковки, который умер от заболевания коронавирусной инфекцией, еще не установлен, - призналась на брифинге заместитель городского головы Наталья Слесаренко. - Всего выявлено 45 контактных лиц, в том числе 32 медицинских работника, 1 семейный врач, 2 члена бригады «скорой помощи», 8 контактных лиц в быту и 2 пациента, которые находились с ним в одной палате.

Чиновница отметила, что «было проведено 34 быстрых теста, все они на сегодня отрицательные, поэтому подозрений по дальнейшему распространению пока нет».

При этом Слесаренко уточнила, что 13 врачей находятся в изоляторе, но продолжают оказывать помощь двум пациентам, которые также контактировали с заболевшим коронавирусом.

- Все остальные контактные лица находятся на самоизоляции и наблюдаются семейными врачами, - написала «картину маслом» заместитель мэра.

Самое страшное, что источник заражения пока не установлен. Известно только, что племянник умершего 3 месяца назад был в Чехии. Но его не рассматривают как возможный источник заражения, поскольку инкубационный период болезни давно завершился.

Тем временем, погребение умершего провели по особым правилам. Тело было обработано хлорсодержащими дезинфекторами, упаковано в плотный пакет, его поместили в гроб, который был закрыт. Погребение проводили 4 работника коммунального предприятия, они полностью были одеты в защитную одежду. На погребении присутствовал только племянник, который до того уже контактировал с этим человеком. Мужчина умер в пятницу, 3 апреля. А в субботу его уже похоронили.

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ИСТОЧНИК KP.RU