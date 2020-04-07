2020-04-08T00:04:31+03:00
Политика

В ДНР введут уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Такое поручение Глава ДНР Денис Пушилин дал силовикам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин дал силовикам поручение. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин дал силовикам поручение. Фото: denis-pushilin.ru
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин провел совещание по ситуации в Республике в условиях режима повышенной готовности, введенного с целью недопущения коронавирусной инфекции. После заслушивания отчетов руководителей ведомств глава государства поручил силовикам разработать предложения об ответственности за распространение недостоверной информации – по аналогии с Российской Федерацией.

- Мы располагаем необходимым количеством диагностических тест-систем и достаточным запасом лекарственных средств первой необходимости. Уровень обеспечения населения продуктами питания отвечает задачам продовольственной безопасности, при этом меры контроля цен на товары первой необходимости будут усилены, - отметил Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что действия украинских властей продолжают носить провокационный характер. И это может привести к дестабилизации ситуации в Республике.

- Поручаю МВД, МГБ, Генеральной прокуратуре подготовить предложения по установлению административной и уголовной ответственности (по аналогии с Российской Федерацией) за распространение в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, – сказал Денис Пушилин.

Также он попросил силовиков взвешенно подходить к принятию решений, руководствуясь законом, чувством долга и пониманием непростой жизненной ситуации, в которой оказались наши граждане.

- При этом случаи злоупотребления служебными полномочиями будут тщательно рассматриваться и наказываться со всей строгостью, - подчеркнул Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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