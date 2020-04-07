2020-04-07T21:18:25+03:00
Политика

На 1000 «коронавирусных» гривен от Зеленского для пенсионеров Донбасса нет средств в бюджете Украины

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что пока не могут выплатить деньги, которые пообещал президент
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский рассчитается с пенсионерами за счет продажи земли. Фото: ar25.orgЗеленский рассчитается с пенсионерами за счет продажи земли. Фото: ar25.org
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Президент-комик Украины Владимир Зеленский снова разыграл своих сограждан. Как раз на 1 апреля. Он пообещал с этой даты начать выплачивать пенсионерам, в том числе и проживающим в республиках Донбасса, по тысяче гривен в связи с пандемией коронавируса. Но настал апрель, а обещанная тысяча так и не стала поступать к пенсионерам. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) огорчили пожилых людей.

В пресс-службе ПФУ разъяснили, что в ведомстве готовы начать выплаты единовременного пособия пенсионерам в размере 1 тысячи гривен. Но только после того, как Верховная Рада предусмотрит эти средства в государственном бюджете.

Кстати, в окружении Зеленского не скрывали, что деньги на эту тысячу и индексацию пенсий в мае они возьмут из кредитов Международного валютного фонда и других заграничных банков. А получит их Украина после принятия закона о продаже земли иностранцам. Сначала - землю, потом - деньги. Закон приняли. Так что недолго осталось ждать и денег. Кто-то урвет миллиарды на распродаже национального достояния незалежной. А от стариков откупятся тысячей.

Напомним, что единовременное пособие в размере 1 тысячи гривен получат все пенсионеры Украины, чья пенсия не превышает 5 тысяч гривен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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