Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции
Пока в мире бушует коронавирус, граждане ДНР продолжают получать российские паспорта. По возвращении из России, жители Республики не обязаны оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел ДНР
- Граждане ДНР, выезжающие организованными группами на территорию РФ для получения паспорта и обратно, не подлежат обязательному нахождению в режиме самоизоляции, — сообщила старший инспектор по особым поручениям ведомства Ольга Рендоренко.
Опасений, что именно эти люди могут заразиться коронавирусом, у ведомства нет. Поскольку, автобус, в котором они едут, проходит санитарную обработку специальным дезинфицирующим средством. А сама процедура получения паспорта РФ проходит с соблюдением всех мер безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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