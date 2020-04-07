2020-04-07T21:11:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции

Об этом сообщили в Миграционной службе МВД ДНР
Екатерина Сорока
Поделиться:
Паспорт РФ получили уже больше 93 тысяч жителей ДНР. Фото: rusvesna.suПаспорт РФ получили уже больше 93 тысяч жителей ДНР. Фото: rusvesna.su
Изменить размер текста:

Пока в мире бушует коронавирус, граждане ДНР продолжают получать российские паспорта. По возвращении из России, жители Республики не обязаны оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел ДНР

- Граждане ДНР, выезжающие организованными группами на территорию РФ для получения паспорта и обратно, не подлежат обязательному нахождению в режиме самоизоляции, — сообщила старший инспектор по особым поручениям ведомства Ольга Рендоренко.

Опасений, что именно эти люди могут заразиться коронавирусом, у ведомства нет. Поскольку, автобус, в котором они едут, проходит санитарную обработку специальным дезинфицирующим средством. А сама процедура получения паспорта РФ проходит с соблюдением всех мер безопасности.

Читайте также

Коронавирус в ДНР: Мы сами выбираем – мыть ли руки, быть ли агрессивным

Донецкий психолог рассказал, как может измениться наше поведение во время карантина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 1000 «коронавирусных» гривен от Зеленского для пенсионеров Донбасса нет средств в бюджете Украины
Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ
Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции
Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу
Данные разведки: Украина стягивает технику к жилой зоне на линии разграничения в Донбассе
В центре Донецка появилось новое граффити
Коронавирус в ДНР был выявлен еще у одного жителя
За две недели Украина больше 200 раз нарушила «перемирие»
В ЛНР ситуация с ОРВИ остается напряженной
«Чтобы не жаловались»: Командир 25-й бригады ВСУ забрал у солдат телефоны
В украинской армии похитили 400 тонн топлива
Командование 59-й бригады ВСУ разыскивают 260 дезертиров
Как будет работать Пенсионный Фонд ДНР во время режима повышенной готовности
Украинские военные в ДНР за сутки 19 раз нарушили «перемирие»
За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус
Боевики Украины ночью обстреляли северный пригород Донецка
Украина не заинтересована: Переговоры о разведении сил в Донбассе не увенчались успехом
Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла
Украинский снайпер обстрелял колонну автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции
Глава ДНР Денис Пушилин: Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному в 2014 году пути
В ДНР за неделю родилось 158 малышей
Погода в ДНР на неделю: Воздух прогреется до 18 градусов тепла
Скоро в аптеках ДНР появится больше антисептиков и защитных масок
Погода на день в Донецке: 7 апреля будет переменчивая погода
В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство