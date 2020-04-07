Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T21:11:12+03:00

Паспорт РФ получили уже больше 93 тысяч жителей ДНР. Фото: rusvesna.su

Об этом сообщили в Миграционной службе МВД ДНР

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Пока в мире бушует коронавирус, граждане ДНР продолжают получать российские паспорта. По возвращении из России, жители Республики не обязаны оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел ДНР

- Граждане ДНР, выезжающие организованными группами на территорию РФ для получения паспорта и обратно, не подлежат обязательному нахождению в режиме самоизоляции, — сообщила старший инспектор по особым поручениям ведомства Ольга Рендоренко.

Опасений, что именно эти люди могут заразиться коронавирусом, у ведомства нет. Поскольку, автобус, в котором они едут, проходит санитарную обработку специальным дезинфицирующим средством. А сама процедура получения паспорта РФ проходит с соблюдением всех мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU