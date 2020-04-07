2020-04-07T21:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ

Журналисты были задержаны по приказу украинских властей
Екатерина Сорока
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Украинские журналисты собирались снять сюжеты о ситуации с коронавирусом в подразделениях ВСУУкраинские журналисты собирались снять сюжеты о ситуации с коронавирусом в подразделениях ВСУ
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Журналисты телекомпаний «1+1», «Украина» и «Интер» собирались снять сюжеты о ситуации с коронавирусом в подразделениях ВСУ. Однако сделать это им так и не дали. По приказу украинских властей вся аппаратура у журналистов была изъята, а сами работники СМИ задержаны. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Необходимо отметить курьезный случай с задержанием сотрудниками военной службы правопорядка и нацгвардии журналистов. Причиной стала их осведомленность об истинном положении дел с заболеваемостью COVID-19 в 10-й бригаде, где полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски, — говорится в сообщении.

По информации Народной милиции, распространение коронавируса в подразделениях ВСУ продолжается. Военные вынуждены нести службу, несмотря на высокую температуру и плохое самочувствие. Медицинская помощь бойцам также не оказывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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