Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ
Журналисты телекомпаний «1+1», «Украина» и «Интер» собирались снять сюжеты о ситуации с коронавирусом в подразделениях ВСУ. Однако сделать это им так и не дали. По приказу украинских властей вся аппаратура у журналистов была изъята, а сами работники СМИ задержаны. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
— Необходимо отметить курьезный случай с задержанием сотрудниками военной службы правопорядка и нацгвардии журналистов. Причиной стала их осведомленность об истинном положении дел с заболеваемостью COVID-19 в 10-й бригаде, где полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски, — говорится в сообщении.
По информации Народной милиции, распространение коронавируса в подразделениях ВСУ продолжается. Военные вынуждены нести службу, несмотря на высокую температуру и плохое самочувствие. Медицинская помощь бойцам также не оказывается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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