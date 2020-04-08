Из-за карантина «Донбасс Опера» перешла в режим онлайн

8 Апр 2020 2020-04-08T09:43:04+03:00

Концерты теперь будут транслироваться на сайте «Культура Донбасса»

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Из-за угрозы распространения коронавируса «Донбасс Опера» ушла на карантин и на время сменила формат работы. Начиная с 7 апреля «Донбасс Опера» будет проводить трансляции своих концертов на сайте «Культура Донбасса». В программе уже запланированы три выступления с произведениями Моцарта, Баха и Перголези. Об этом сообщили на сайте, где будет проходить трансляция.

— Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко запускает трансляцию спектаклей. Смотрите и слушайте великолепные оперы, балеты и концертные программы, не выходя из дома! — говорится в сообщении.

Ближайшие трансляции запланированы на 11 и 17 апреля. За дальнейшими анонсами нужно будет следить в социальных сетях и на сайте «Культура Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU