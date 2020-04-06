Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль

6 Апр 2020 2020-04-06T22:49:15+03:00

Жители подконтрольного Украине Донбасса все чаще оказывают сопротивление своим «освободителям». Фото: facebook.com/30brigade

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Жители подконтрольного Украине Донбасса все чаще оказывают сопротивление своим «освободителям». Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль. Об этой истории сегодня рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Командование 30-й бригады ввело ограничения на использование служебного транспорта из-за угрозы коронавируса. В результате военнослужащие соединения вынуждены обращаться к местным жителям за помощью в перевозках продовольствия и имущества, – отметил Осадчий.

Но часто жители не хотят иметь дело с военными. Возникают конфликты. А на попытки вояк силой решить свои проблемы жители Луганщины дают отпор.

- 4 апреля группа военнослужащих 30-й бригады пыталась силой экспроприировать малотоннажный грузовой автомобиль «Газель» у жителя Попасной Андрея Ч. В ответ пенсионер открыл огонь из охотничьего ружья, в результате сержант Таций получил ранение в ногу, – проинформировал представитель Народной милиции.

Раненого госпитализировали, а представители военной службы правопорядка сейчас разбираются в правомерности действий вояк и пенсионера.

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ИСТОЧНИК KP.RU