Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль
Жители подконтрольного Украине Донбасса все чаще оказывают сопротивление своим «освободителям». Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль. Об этой истории сегодня рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Командование 30-й бригады ввело ограничения на использование служебного транспорта из-за угрозы коронавируса. В результате военнослужащие соединения вынуждены обращаться к местным жителям за помощью в перевозках продовольствия и имущества, – отметил Осадчий.
Но часто жители не хотят иметь дело с военными. Возникают конфликты. А на попытки вояк силой решить свои проблемы жители Луганщины дают отпор.
- 4 апреля группа военнослужащих 30-й бригады пыталась силой экспроприировать малотоннажный грузовой автомобиль «Газель» у жителя Попасной Андрея Ч. В ответ пенсионер открыл огонь из охотничьего ружья, в результате сержант Таций получил ранение в ногу, – проинформировал представитель Народной милиции.
Раненого госпитализировали, а представители военной службы правопорядка сейчас разбираются в правомерности действий вояк и пенсионера.
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ИСТОЧНИК KP.RU