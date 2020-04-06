«Проверяют на коронавирус!» В подконтрольном Украине Лисичанске от пневмонии умерла 8-летняя девочка

6 Апр 2020 2020-04-06T21:26:50+03:00

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5 апреля в подконтрольном Украине Лисичанске Луганской области умерла 8-летняя девочка. Смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. У девочки взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Луганской области.

Уже известно, что умерший ребенок из неблагополучной семьи. Родители девочки и ее сестры злоупотребляют алкоголем и ведут аморальный образ жизни. В декабре 2018 года детей забрали в центр социально-психологической реабилитации. Но после проведения профилактической работы с родителями вернули в семью.

С начала марта этого года девочка вместе со своей 5-летней сестрой жила с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Несмотря на это, родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда.

Тем временем, в подконтрольной Киеву Дружковке Донецкой области идет эпидемиологическое расследование. Там 3 апреля умер от коронавируса 84-летний мужчина. Причем анализ на эту инфекцию у него взяли в день смерти – спустя два дня после госпитализации в обычное отделение больницы. И теперь выясняют все контакты умершего.

- После завершения расследования будет понятно, как он заболел. Относительно контактных лиц будут проведены и быстрые тесты, – сообщил начальник отдела департамента здравоохранения так называемой Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU