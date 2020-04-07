В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство

7 Апр 2020 2020-04-07T08:04:54+03:00

Дезинфицирующее средство можно будет использовать после его регистрации. Фото: dnmchs.ru

Его будут раздавать бесплатно всем ведомствам, где нужно регулярно дезинфицировать помещения

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республике будут производить собственное дезинфицирующее средство. Его можно будет использовать в помещениях, где нужно регулярно проводить антисептическую обработку. Для таких ведомств дезинфицирующее средство будет выдаваться бесплатно. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Министерством строительства и ЖКХ совместно с руководством ГП «Вода Донбасса» прорабатывается возможность производства дезинфицирующего средства ОКСИ-20Д на базе установок «АКВАХЛОР». С помощью данной установки можно производить в сутки около 60 тысяч литров средства для обеззараживания и дезинфекции. Этого количества достаточно для обработки до 800 тысяч квадратных метров поверхности, — рассказал министр.

За все время по состоянию на вечер 6 апреля в Донецкой Народной Республике было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также

Когда жители республик Донбасса смогут получить на Украине пенсии и пособия

В связи с карантином из-за коронавируса Верховная рада приняла законы, которые касаются переселенцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU