В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство
В Донецкой Народной Республике будут производить собственное дезинфицирующее средство. Его можно будет использовать в помещениях, где нужно регулярно проводить антисептическую обработку. Для таких ведомств дезинфицирующее средство будет выдаваться бесплатно. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
- Министерством строительства и ЖКХ совместно с руководством ГП «Вода Донбасса» прорабатывается возможность производства дезинфицирующего средства ОКСИ-20Д на базе установок «АКВАХЛОР». С помощью данной установки можно производить в сутки около 60 тысяч литров средства для обеззараживания и дезинфекции. Этого количества достаточно для обработки до 800 тысяч квадратных метров поверхности, — рассказал министр.
За все время по состоянию на вечер 6 апреля в Донецкой Народной Республике было выявлено 5 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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