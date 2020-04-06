2020-04-06T20:49:31+03:00
Политика

Группа чиновников во главе с экс-министром транспорта ДНР нанесла Республике ущерб на 17 миллионов рублей

В МВД ДНР рассказали об итогах следствия по резонансному делу о хищениях в транспортном ведомстве [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Игорь Андриенко и Игорь Бадусев – главные подозреваемые в хищениях. Фото: youtube.com/МВД ДНРИгорь Андриенко и Игорь Бадусев – главные подозреваемые в хищениях. Фото: youtube.com/МВД ДНР
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Вслед за «делом Минугля» в Республике рассказали о «деле Минтранса». В МВД ДНР, ссылаясь на данные следствия, утверждают, что группа чиновников во главе с экс-министром транспорта ДНР Игорем Андриенко и генеральным директором госпредприятия «Республиканская топливная компания» Игорем Бадусевым, задержанными в 2018 году, нанесли ущерб государству на сумму свыше 17 миллионов рублей.

В пресс-службе МВД рассказали, как действовали подозреваемые. В частности, оказывали налогоплательщикам незаконные услуги по минимизации налогов. С каждого получали от 8 до 30% от суммы нелегально конвертированных денег.

Также, используя реквизиты предприятий, оформленных на подставных лиц, перевели около 50 млн рублей. Обналиченные средства распределили между участниками группы.

Для хищения денег госпредприятия «РТК» злоумышленники оформляли фиктивные сделки по реализации нефтепродуктов, завышая на 1 рубль стоимость каждого литра. При этом использовались копии документов умерших лиц. Общий ущерб за период деятельности группы превысил 17 миллионов рублей.

По целому ряду статей Уголовного кодекса ДНР подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас материалы дел переданы в суд. Только он установит степень вины каждого фигуранта этого резонансного дела.

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В МВД ДНР рассказали об итогах следствия по резонансному делу о хищениях в транспортном ведомстве.В 2018 году сотрудники УБОП МВД ДНР по подозрению в совершении ряда преступлений задержали группу лиц, среди которых были руководитель одного из Министерств Республики и гендиректор госпредприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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