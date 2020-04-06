2020-04-06T20:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР был выявлен еще у двух жителей

В Минздраве рассказали о новых случаях выявления коронавируса в ДНР
Никита МАКАРЕНКОВОльга ГАЛЬСКАЯ
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Коронавирус в ДНР был выявлен еще у двух жителейКоронавирус в ДНР был выявлен еще у двух жителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ДНР диагностировали еще два случая заболевания коронавирусом. У одного из пациентов при пересечении КПВВ в Дебальцево была зафиксирована температура 38. «Скорая» увезла его в инфекционное отделение. В минздраве сообщают, что его состояние удовлетворительное.

Второй случай выявили у жительницы ДНР, которая 1 апреля приехала из России. Уточняется, что женщина соблюдала режим самоизоляции, а поэтому ее контакты были ограничены. Больная находятся в стационаре. Ее состояние также удовлетворительное.

По состоянию на 19 часов вечера 6 апреля в ДНР выявлено пять случаев заражения коронавирусом за все время. В соседней Луганской Народной Республике за все время было обнаружено четыре подтвержденных случая заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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