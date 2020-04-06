Вместе с Донбассом музыканты из Италии, Чехии, Венгрии и России сыграли «Зиму» Вивальди

6 Апр 2020 2020-04-06T19:30:30+03:00

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Закрытые границы, угроза коронавируса – не преграда для людей, которых объединяет Музыка. Так считают в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. известный вуз поддержали музыканты из разных стран мира, которые записали совместное видео в поддержку конкурса имени династии Воеводиных. Идею воплотили за считанные часы! Об этом рассказали в ЛГАКИ.

Проведение десятого конкурса исполнителей на народных инструментах имени династии Воеводиных планировалось в конце марта, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было перенесено.

- Но прекрасные музыканты – ученики Вячеслава Васильевича Воеводина и ученики его ученика – Артема Нижника - все равно сыграли вместе! – подчеркнули в ЛГАКИ. - Каждый у себя дома – в Луганске и Донецке, в итальянской Парме и венгерском Пакше, в российском Краснодаре и чешском Лоуни. Они исполнили и записали на видео первую часть концерта «Зима» из цикла Антонио Вивальди «Времена года».

А потом из отдельных видео на студии студенческого Интернет-ТВ академии Матусовского «сложили» ролик. Как символ того, что людей, которых объединяет музыка и память об учителе, не разъединить никаким обстоятельствам.

Династия коренных луганчан Воеводиных насчитывает 19 профессиональных музыкантов, которые вели в Луганске активную работу по пропаганде народной музыки. Основателем фестиваля-конкурса в 2000 году стал ректор Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева Вячеслав Воеводин.

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Музыканты из разных стран исполнили на видео первую часть концерта «Зима» из цикла Антонио Вивальди «Времена года».

ИСТОЧНИК KP.RU