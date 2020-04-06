Денис Пушилин: В ДНР хватит сырья для производства более миллиона медицинских масок
Власти ДНР предпринимают много усилий для предупреждения коронавирусной инфекции. В частности, Денис Пушилин на сайте Главы ДНР рассказал, как в Республике решают проблему медицинских масок и укомплектованности медицинским персоналом.
– В критической ситуации Россия пришла на помощь, благодаря ей мы выиграли время, и сейчас разворачиваем производство медицинских принадлежностей на собственных мощностях. В ДНР ежедневно производится несколько десятков тысяч медицинских масок, запасов сырья хватит для производства еще более миллиона масок. В ближайшее время мы намерены восполнить дефицит средств защиты в аптеках Республики, - отметил Глава ДНР.
Он признал, что низкая укомплектованность медицинским персоналом – это серьезная проблема, которую невозможно решить в течение нескольких дней. Поэтому до недавнего времени проблема решалась за счет качества специалистов.
- В наших больницах работают квалифицированные специалисты. Они способны диагностировать инфекции на высокотехнологичном оборудовании, оказывать необходимую специализированную медицинскую помощь. Эти люди находятся буквально на передовой войны с коронавирусом. Каждого из них можно назвать героем, - подчеркнул Денис Пушилин.
Напомним, что на сегодня в Донецкой Народной Республике подтверждено только три случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU