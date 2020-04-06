Донецкий медицинский университет вошел в топ-10 международного конкурса

6 Апр 2020 2020-04-06T19:56:11+03:00

По итогам конкурса ДонНМУ вошел в десятку лучших. Фото: dnmu.ru

Изменить размер текста: A A

Донецкий национальный медицинский университет имени Горького вошел в десятку лучших по итогам международного конкурса «University teacher». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

В ведомстве отметили, что ДонНМУ занял шестое место.

- Всего в конкурсе приняли участие 388 высших профессиональных учебных заведений из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Польши, Приднестровской Молдавской Республики, Узбекистана, Украины, - рассказали в Минобразе ДНР.

В министерстве образования и науки Республики рассказали, что сотрудники донецкого университета стали победителями в различных номинациях конкурса.

Напомним, что Донецкий национальный медицинский университет одним из первых вузов Республики получил российскую аккредитацию. Первые дипломы Российской Федерации в ДНР были вручены в конце июня 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Без помощи России нам просто нечем бы было выявлять коронавирус

Глава ДНР высоко оценил поддержку, которую оказывает Российская Федерация в борьбе против опасной инфекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU