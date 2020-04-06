2020-04-06T19:56:11+03:00
Общество

Донецкий медицинский университет вошел в топ-10 международного конкурса

В конкурсе «University teacher» участвовало 388 вузов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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По итогам конкурса ДонНМУ вошел в десятку лучших. Фото: dnmu.ruПо итогам конкурса ДонНМУ вошел в десятку лучших. Фото: dnmu.ru
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Донецкий национальный медицинский университет имени Горького вошел в десятку лучших по итогам международного конкурса «University teacher». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

В ведомстве отметили, что ДонНМУ занял шестое место.

- Всего в конкурсе приняли участие 388 высших профессиональных учебных заведений из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Польши, Приднестровской Молдавской Республики, Узбекистана, Украины, - рассказали в Минобразе ДНР.

В министерстве образования и науки Республики рассказали, что сотрудники донецкого университета стали победителями в различных номинациях конкурса.

Напомним, что Донецкий национальный медицинский университет одним из первых вузов Республики получил российскую аккредитацию. Первые дипломы Российской Федерации в ДНР были вручены в конце июня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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