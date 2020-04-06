Лечить коронавирус не готовы: Лишь один инфекционист работает в больнице подконтрольного Украине Рубежного
В подконтрольном Украине Донбассе сейчас любят критиковать ДНР и ЛНР за якобы неготовность к борьбе с коронавирусом. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Мониторинг, проведенный сотрудниками украинского благотворительного фонда «Восток SOS» в больницах оккупированной Киевом бывшей Луганской области, показал печальную картину.
«Стабильно тяжелое состояние подготовки медицинских учреждений Луганской области к эпидемии COVID-19» - так назвали отчет о проделанной работе в «Восток SOS». Подробности рассказал участник мониторинговой группы Даниил Попков.
Мониторинговая группа фонда «Восток SOS» посетила 11 медучреждений в различных городах бывшей Луганской области, где выяснилась критическая нехватка медицинских работников.
- Сейчас больницы обеспечены кадрами в среднем не более чем на 60%, – сообщил Попков.
Так, в больнице в Рубежном лишь один инфекционист. Хотя медучреждение считается опорным – туда для обследования направляются многие приезжающие из-за границы жители. По словам главврача, им необходимо как минимум еще 3 врача. К тому же в больнице всего 30 коек.
Осложняет ситуацию и возраст медработников.
- Сейчас самому старшему профильному врачу в Луганской области 72 года. Это означает, что врачи, которые должны принимать и лечить людей с подозрением на коронавирус, сами находятся в категории риска, – отметил Попков.
Еще один аспект – медицинский персонал не обладает необходимыми навыками по применению диагностического и реанимационного оборудования, что уменьшает шансы пациентов с осложнениями COVID-19.
Мониторинговая группа пришла к выводу, что областное руководство попросту не готово к реальному сценарию решения проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU