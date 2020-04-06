Лечить коронавирус не готовы: Лишь один инфекционист работает в больнице подконтрольного Украине Рубежного

6 Апр 2020 2020-04-06T18:42:01+03:00

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В подконтрольном Украине Донбассе сейчас любят критиковать ДНР и ЛНР за якобы неготовность к борьбе с коронавирусом. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Мониторинг, проведенный сотрудниками украинского благотворительного фонда «Восток SOS» в больницах оккупированной Киевом бывшей Луганской области, показал печальную картину.

«Стабильно тяжелое состояние подготовки медицинских учреждений Луганской области к эпидемии COVID-19» - так назвали отчет о проделанной работе в «Восток SOS». Подробности рассказал участник мониторинговой группы Даниил Попков.

Мониторинговая группа фонда «Восток SOS» посетила 11 медучреждений в различных городах бывшей Луганской области, где выяснилась критическая нехватка медицинских работников.

- Сейчас больницы обеспечены кадрами в среднем не более чем на 60%, – сообщил Попков.

Так, в больнице в Рубежном лишь один инфекционист. Хотя медучреждение считается опорным – туда для обследования направляются многие приезжающие из-за границы жители. По словам главврача, им необходимо как минимум еще 3 врача. К тому же в больнице всего 30 коек.

Осложняет ситуацию и возраст медработников.

- Сейчас самому старшему профильному врачу в Луганской области 72 года. Это означает, что врачи, которые должны принимать и лечить людей с подозрением на коронавирус, сами находятся в категории риска, – отметил Попков.

Еще один аспект – медицинский персонал не обладает необходимыми навыками по применению диагностического и реанимационного оборудования, что уменьшает шансы пациентов с осложнениями COVID-19.

Мониторинговая группа пришла к выводу, что областное руководство попросту не готово к реальному сценарию решения проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU