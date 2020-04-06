2020-04-06T18:28:58+03:00
Политика

Командование 25-й бригады ВСУ продало 460 тонн топлива фермерам и на заправки

Украденные горюче-смазочные материалы списали
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Топливо было продано на заправки и фермерам. Фото: warfiles.ruТопливо было продано на заправки и фермерам. Фото: warfiles.ru
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В украинской армии продолжают фиксировать воровство. Во время проверки в 25-й бригаде вооруженных формирований Украины всплыла недостача 460 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- От источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север» нам стало известно о жалобах военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на неудовлетворительное обеспечение горюче-смазочными материалами, - говорит он. - В результате вскрытия этой махинации, в бригаду была отправлена совместная комиссия службы тыла ОТГ «Север» и СБУ.

Комиссия выяснила, что крупные объемы горюче-смазочных материалов по документам были просто списаны.

- Более 300 тонн дизельного топлива было продано местным фермерам, и порядка 160 тонн были незаконно проданы на несетевые автозаправочные станции Станично-Луганского района, - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что на данный момент заместитель по тылу бригады находится под следствием.

- А комбриг Зенченко прикладывает все усилия представлению оправдательных документов, - подытожил Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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