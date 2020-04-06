2020-04-06T16:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР готовят дублирующий состав докторов на случай массовой заболеваемости Covid-19

Дополнительную подготовку проходят все врачи
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Сотрудники лабораторий прошли дополнительную подготовку в РФ. Фото: ЛИЦСотрудники лабораторий прошли дополнительную подготовку в РФ. Фото: ЛИЦ
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В Луганской Народной Республике проводят дополнительную подготовку докторов дублирующего состава на случай массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко.

- С теми специалистами, которые на сегодняшний момент планируются как дублирующий состав в случае массового заболевания, проводятся тематические занятия, - сказал он.

Главный санврач Республики отметил, что подготовку проходят все врачи: от терапевтов и специалистов тех профильных направлений, которые будут перепрофилироваться под оказание помощи.

- Специалисты лабораторного звена – это преимущественно работники лаборатории полимеразных цепных реакций – являются сотрудниками лаборатории особо опасных инфекций и обладают навыками и знаниями по недопущению инфицирования тем материалом, с которым они работают, - сказал Докашенко.

Дмитрий Докашенко отметил, что специалисты лабораторий дополнительно прошли подготовку и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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