В ЛНР готовят дублирующий состав докторов на случай массовой заболеваемости Covid-19
В Луганской Народной Республике проводят дополнительную подготовку докторов дублирующего состава на случай массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко.
- С теми специалистами, которые на сегодняшний момент планируются как дублирующий состав в случае массового заболевания, проводятся тематические занятия, - сказал он.
Главный санврач Республики отметил, что подготовку проходят все врачи: от терапевтов и специалистов тех профильных направлений, которые будут перепрофилироваться под оказание помощи.
- Специалисты лабораторного звена – это преимущественно работники лаборатории полимеразных цепных реакций – являются сотрудниками лаборатории особо опасных инфекций и обладают навыками и знаниями по недопущению инфицирования тем материалом, с которым они работают, - сказал Докашенко.
Дмитрий Докашенко отметил, что специалисты лабораторий дополнительно прошли подготовку и в России.
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