Коронавирус в ДНР: в больницах 136 человек, 43 - выписаны с отрицательными тестами
За прошедшие сутки в ДНР не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- На текущий момент в ДНР лабораторно подтверждены три случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки под наблюдение взяты двенадцать человек, пятеро госпитализированы, - сообщили в Минздраве.
Сейчас под наблюдением медиков в стационарах находятся 136 человек, 13 302 – на самоизоляции. Выписаны с отрицательными тестами – 43 человека.
В связи с угрозой коронавируса Глава ДНР Денис Пушилин своим указом ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности.
Теперь жители, приехавшие из России или соседней Республики, а также проживающие с ними обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 дней. До 17 апреля на домашнем карантине должны быть люди старше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU