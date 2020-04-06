Коронавирус в ДНР: в больницах 136 человек, 43 - выписаны с отрицательными тестами

6 Апр 2020 2020-04-06T14:22:25+03:00

Коронавирус в ДНР: в инфекционных отделениях 136 человек. Фото: МЗ ДНР

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За прошедшие сутки в ДНР не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- На текущий момент в ДНР лабораторно подтверждены три случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки под наблюдение взяты двенадцать человек, пятеро госпитализированы, - сообщили в Минздраве.

Сейчас под наблюдением медиков в стационарах находятся 136 человек, 13 302 – на самоизоляции. Выписаны с отрицательными тестами – 43 человека.

В связи с угрозой коронавируса Глава ДНР Денис Пушилин своим указом ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности.

Теперь жители, приехавшие из России или соседней Республики, а также проживающие с ними обязаны соблюдать режим самоизоляции 14 дней. До 17 апреля на домашнем карантине должны быть люди старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU