В Луганске рассказали, когда семьи с детьми до трех лет получат гуманитарную помощь
Жители Луганска, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, смогут получить детскую адресную гуманитарную помощь на следующей неделе – с 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ЛНР
Выдача гумпомощи за апрель будет осуществляться в пунктах управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска по следующим адресам:
- Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;
- Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;
- Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;
- Ленинский район – улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.
Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу – с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв – с 12.00 до 13.00.
Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса на территории Республики. В том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений. Приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU