2020-04-06T13:43:54+03:00
Политика

В Луганске рассказали, когда семьи с детьми до трех лет получат гуманитарную помощь

Об этом сообщили в администрации столицы ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ЛНР все семьи с маленькими детьми получат гуманитарную помощь, несмотря на ограничения из-за угрозы коронавируса. Фото: gorod-lugansk.comВ ЛНР все семьи с маленькими детьми получат гуманитарную помощь, несмотря на ограничения из-за угрозы коронавируса. Фото: gorod-lugansk.com
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Жители Луганска, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, смогут получить детскую адресную гуманитарную помощь на следующей неделе – с 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ЛНР

Выдача гумпомощи за апрель будет осуществляться в пунктах управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска по следующим адресам:

- Артемовский район – квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;

- Жовтневый район – квартал Волкова, 30а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;

- Каменнобродский район – улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;

- Ленинский район – улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.

Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу – с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв – с 12.00 до 13.00.

Напомним, что чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса на территории Республики. В том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений. Приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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