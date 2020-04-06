«Оперся на москитную сетку!» В Краматорске пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы, выпав из окна
В подконтрольном Украине Краматорске нв прошлой неделе пятилетний ребенок выпал из окна. Его в тяжелом состоянии привезли в местную больницу. Об этом рассказали в Краматорском отделе полиции.
Сотрудники полиции установили картину происшествия. Выяснилось что 5-летний мальчик находился в детской комнате. Пока мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и ребенок выпал из окна второго этажа.
В Донецкой области это уже вторая трагедия за короткий период. 27 марта в Славянске из окна пятого этажа дома в переулке Виноградном выпал полуторагодовалый мальчик и погиб. В этот момент мать находилась дома.
Родителям в очередной раз напоминают, чтобы они не оставляли окна открытыми, если в доме есть маленький ребенок. А также не позволяли детям играть на подоконнике. К тому же москитная сетка создает иллюзию защиты.
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В этот момент мать находилась дома (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU