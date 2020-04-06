В подконтрольной Украине Дружковке от коронавируса умер 84-летний мужчина

6 Апр 2020 2020-04-06T11:57:41+03:00

Это первый случай гибели в регионе от опасной инфекции

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В подконтрольной Киеву Дружковке умер 84-летний мужчина. В бывшей Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель так называемой Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

- В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц, – отметил Кириленко.

По информации начальника горотдела здравоохранения Елены Десновой, пациент пожилого возраста с дыхательной недостаточностью был госпитализирован бригадой «скорой помощи» в отделение центральной городской больницы 1 апреля. По сведениям самого больного, общения с лицами, прибывшими из-за границы или пребывавшими в контакте с таковыми, в течение последних двух недель у него не было. Поэтому он получал лечение в обычном отделении.

В связи с ухудшением состояния пациента 3 апреля медики провели быстрый тест на COVID-19. Он показал положительный результат. Были взяты анализы для дальнейшего лабораторного обследования. Пациент находился в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

По последним данным в подконтрольной Киеву Донецкой области у 9 человек было выявлено заболевание коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU