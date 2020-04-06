2020-04-06T10:42:33+03:00
Политика

Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: Взорвали банкомат «Ощадбанка», а деньги не украли

Происшествие случилось в подконтрольном Украине Рубежном
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Рядом с выпавшим из стены банкоматом валялась рассыпанная пачка 500-гривневых купюр. Фото: ГУ НПУ в Луганской областиРядом с выпавшим из стены банкоматом валялась рассыпанная пачка 500-гривневых купюр. Фото: ГУ НПУ в Луганской области
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Карантин из-за коронавируса в подконтрольной Украине Луганской области некоторые жители восприняли как возможность поразвлечься. 4 апреля в Рубежном на улице Владимирской в 5 часов утра прогремел взрыв. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили развороченный банкомат «Ощадбанка».

Но еще больше удивило стражей порядка, что рядом с выпавшим из стены устройством валялась рассыпанная пачка 500-гривневых купюр. Целеньких. Злоумышленники или не успели взять деньги, или целью «саперов» была вовсе не кража. Теперь полиция ищет причастных к совершению преступления и просит жителей помочь им в этом.

Кстати, накануне в соседнем с Рубежным Северодонецке двое 8-летних недорослей «пошалили по-взрослому» - средь бела дня подожгли машину 72-летнего горожанина. Тот вызвал полицию. Позже с камер видеонаблюдения было получено видео события.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: Взорвали банкомат «Ощадбанка», а деньги не украли
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