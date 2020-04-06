2020-04-06T09:59:24+03:00
Политика

«Три села без света!» Минометным огнем украинские силовики повредили ЛЭП на юге ДНР

Сегодня утром ВСУ открыли огонь по селу Сосновское
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские вояки с раннего утра засыпали минами Сосновское на юге ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские вояки с раннего утра засыпали минами Сосновское на юге ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня в 07:37 украинские силовики обстреляли село Сосновское из 82-миллиметровых минометов. Вели огонь со стороны Павлополя. На населенный пункт упали 6 мин. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрелов повреждена ЛЭП в районе Сосновского, обесточено три села - Сосновское, Набережное и Ленинское. Жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация уточняется, - говорится в сообщении.

Кстати, вчера ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) при обстреле села Ленинское на юге ДНР. Также под огонь армии Киева попали села Сосновское и Саханка на юге страны. По ним было выпущено 18 мин калибром 120 мм.

А еще ВСУ обстреливали в минувшее воскресенье на донецком направлении поселки шахты «Трудовская», Жабичево, Веселое, Александровка. И район Петровского к югу от Донецка, где осенью были разведены войска.

Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры не было зафиксировано. Повезло!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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