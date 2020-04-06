Погода на день в Луганске: 6 апреля ожидается штормовой ветер и 11 градусов тепла

6 Апр 2020 2020-04-06T08:36:18+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: instagram.com/kata_scher

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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6 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов ниже нуля, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2-4 градусов ниже нуля ночью до 9-11 градусов выше нуля днем.

7 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла. 8 апреля - переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2, днем 11-16 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU