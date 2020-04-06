Погода на день в Донецке: 6 апреля будет не более +11 градусов

6 Апр 2020 2020-04-06T08:02:47+03:00

В Донецке будет солнечная погода, но из-за северного ветра прохладно Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Донецке будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Весь день 6 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет ясным. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от −2 до +4 градусов. Днем и вечером столбики термометров покажут 8 — 11 градусов выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном и северном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 4 до 7 м/с. Порывами до 11 м/с.

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину приметили: если ночь на Захария теплая — весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет — пролежит еще неделю.

В Донбассе уже давно нет снега. И хорошо, что по приметам его больше не ожидается. Ведь уже на деревьях распустились почки, зацвели абрикосы. А вот ночные морозы могут повредить растениям и будущему урожаю фруктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых случаев заражения в Республике не выявлено

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 5 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU