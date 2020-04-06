2020-04-06T08:02:47+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 6 апреля будет не более +11 градусов

В Донецке будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет солнечная погода, но из-за северного ветра прохладноВ Донецке будет солнечная погода, но из-за северного ветра прохладноФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Весь день 6 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет ясным. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от −2 до +4 градусов. Днем и вечером столбики термометров покажут 8 — 11 градусов выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном и северном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 4 до 7 м/с. Порывами до 11 м/с.

6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину приметили: если ночь на Захария теплая — весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет — пролежит еще неделю.

В Донбассе уже давно нет снега. И хорошо, что по приметам его больше не ожидается. Ведь уже на деревьях распустились почки, зацвели абрикосы. А вот ночные морозы могут повредить растениям и будущему урожаю фруктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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