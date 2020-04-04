2020-04-04T22:30:34+03:00
Звезды

Сразу после отмены карантина донецкая муздрама покажет пять премьерных спектакля

В репертуаре муздрамы запланированы пьесы, комедии и драмы
Екатерина Сорока
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Из-за угрозы распространения коронавируса Донецк лишился практически всех культурных мероприятий. Фото: dan-news.infoИз-за угрозы распространения коронавируса Донецк лишился практически всех культурных мероприятий. Фото: dan-news.info
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Республике донецкая мудрама ушла на карантин. Пока двери театра Бровуна для зрителей закрыты, но не для артистов. Коллектив готовит пять премьер. Их покажут сразу же после отмены карантина. Об этом сообщил заместитель генерального директора муздрамы, режиссер Василий Маслий.

Некоторые спектакли будут представлены в здании бывшего театра братьев Тудоровских, который в народе уже назвали «Сцена на Садовом». Одна из них это постановка «Полная гармония», сюжет которой поставлен на случайных стечениях обстоятельств. Также на сцене покажут спектакль ко Дню Победы. Подробности о нем, пока не разглашают.

На главной театральной сцене Донецка состоятся сразу несколько больших премьер. В том числе криминальная комедия «Опера Мафиозо» о гангстерах, покушениях и театре. «Гвоздем» сезона должна стать драма «Сирано де Бержерак, которую поставит приглашенный российский режиссер.

— В связи со сложившейся ситуацией к нам не смог приехать российский режиссер Александр Кладько, который должен был приступить к постановке спектакля «Сирано де Бержерак». Но как только границы откроются полностью и вирусная ситуация во всем мире пойдет на спад, он приедет, и спектакль обязательно войдет в наш репертуар, — рассказал Маслий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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