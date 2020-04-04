2020-04-04T20:40:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В подконтрольном Киеву Донбассе украинские патрули под предлогом коронавируса занимаются вымогательством

Совместные патрули ВСУ и нацгвардии задерживают мирных жителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Патрули устраивают настоящие облавы. Фото: warfiles.ruПатрули устраивают настоящие облавы. Фото: warfiles.ru
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Совместные патрули вооруженных формирований и нацгвардии Украины под предлогом противодействия коронавируса задерживают мирных жителей и вымогают у них деньги и продукты. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Пользуясь сложившейся обстановкой, совместные патрули национальной гвардии Украины и ВСУ вместо поиска и возврата беглых военнослужащих занимаются откровенным вымогательством, - говорит официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что под предлогом мероприятий по противодействию коронавирусу, украинские военные устраивают настоящие облавы.

- Патрули останавливают гражданские автомобили, задерживают мирных граждан и под угрозой передать их в полицию для наложения штрафа вымогают деньги и продукты, при этом сами оккупанты не соблюдают меры предосторожности и передвигаются без защитных масок и перчаток, - отметил Осадчий.

По словам представителя НМ ЛНР, 3 апреля за подобное вымогательство сотрудники СБУ задержали одних из вымогателей.

- Были задержаны сержант национальной гвардии Украины Клюско и лейтенант ВСУ Зубко, - сообщил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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