В результате обстрела ВСУ обесточен Гольмовский

4 Апр 2020 2020-04-04T19:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате этого продолжают страдать мирные жители.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вечером, 4 апреля, киевские силовики обстреляли поселок Гольмовский из 122-миллиметровых орудий.

- В 17.40 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Курдюмовка – Гольмовский. Выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра. В 17.55 по направлению: Кодема – н.п. Гольмовский выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Гольмовский остался без электричества.

- В результате обстрела повреждена линия 110 кВольт на подстанцию Доломит. Обесточен поселок Гольмовский, - сообщил Иван Сергеевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская армия обстреляла Васильевскую насосную станцию

Сотрудники предприятия были вынуждены спускаться в убежище (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU