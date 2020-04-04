2020-04-04T19:17:31+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ обесточен Гольмовский

Повреждена линия электропередач
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Гольмовский обесточен. Фото: youtube.comГольмовский обесточен. Фото: youtube.com
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Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате этого продолжают страдать мирные жители.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вечером, 4 апреля, киевские силовики обстреляли поселок Гольмовский из 122-миллиметровых орудий.

- В 17.40 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Курдюмовка – Гольмовский. Выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра. В 17.55 по направлению: Кодема – н.п. Гольмовский выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Гольмовский остался без электричества.

- В результате обстрела повреждена линия 110 кВольт на подстанцию Доломит. Обесточен поселок Гольмовский, - сообщил Иван Сергеевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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