2020-04-04T19:01:38+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Васильевскую насосную станцию

Сотрудники предприятия были вынуждены спускаться в убежище
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Огонь бы открыт в 17.10. Фото: oddr.infoОгонь бы открыт в 17.10. Фото: oddr.info
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Вечером, 4 апреля, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции, которая находится около Ясиноватой и обеспечивает водой население по обе стороны линии разграничения.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что огонь по станции был открыт в 17.10.

Киевские силовики стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище, - рассказали в СЦКК.

Кроме этого, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский. В результате огня населенный пункт был обесточен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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