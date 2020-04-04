Украинская армия обстреляла Васильевскую насосную станцию
Вечером, 4 апреля, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции, которая находится около Ясиноватой и обеспечивает водой население по обе стороны линии разграничения.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что огонь по станции был открыт в 17.10.
Киевские силовики стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище, - рассказали в СЦКК.
Кроме этого, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский. В результате огня населенный пункт был обесточен.
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ИСТОЧНИК KP.RU