ВСУ при помощи установки «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотника ОБСЕ

4 Апр 2020 2020-04-04T18:47:39+03:00

Украинская армия скрывает размещение вооружения в жилых кварталах

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Военнослужащие вооруженных формирований Украины препятствовали работе сотрудником Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- ВСУ с помощью станций радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По информации разведки Луганской Народной Республики глушение беспилотного летательного аппарата занимались солдаты 30-й бригады украинских вооруженных формирований при помощи станции помех «Буковель-АД».

- Сотрудники миссии были вынуждены прекратить наблюдение за территорией, оккупированной украинскими подразделениями, - сказал Осадчий.

Вооруженные формирования Украины скрывают размещение вооружения на территории населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU