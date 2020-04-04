2020-04-04T18:47:39+03:00
Политика

ВСУ при помощи установки «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотника ОБСЕ

Украинская армия скрывает размещение вооружения в жилых кварталах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Беспилотник ОБСЕ глушили солдаты 30-й бригады. Фото: sharknews.ruБеспилотник ОБСЕ глушили солдаты 30-й бригады. Фото: sharknews.ru
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Военнослужащие вооруженных формирований Украины препятствовали работе сотрудником Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- ВСУ с помощью станций радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По информации разведки Луганской Народной Республики глушение беспилотного летательного аппарата занимались солдаты 30-й бригады украинских вооруженных формирований при помощи станции помех «Буковель-АД».

- Сотрудники миссии были вынуждены прекратить наблюдение за территорией, оккупированной украинскими подразделениями, - сказал Осадчий.

Вооруженные формирования Украины скрывают размещение вооружения на территории населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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