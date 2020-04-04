ВСУ при помощи установки «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотника ОБСЕ
Военнослужащие вооруженных формирований Украины препятствовали работе сотрудником Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- ВСУ с помощью станций радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По информации разведки Луганской Народной Республики глушение беспилотного летательного аппарата занимались солдаты 30-й бригады украинских вооруженных формирований при помощи станции помех «Буковель-АД».
- Сотрудники миссии были вынуждены прекратить наблюдение за территорией, оккупированной украинскими подразделениями, - сказал Осадчий.
Вооруженные формирования Украины скрывают размещение вооружения на территории населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU