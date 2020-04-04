2020-04-04T17:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем

Это позволит избежать распространения инфекции
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ЛНР зафиксирован второй случай заражения коронавирусомВ ЛНР зафиксирован второй случай заражения коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Все, кто контактировал со вторым зараженным коронавирусной инфекцией жителем Луганской Народной Республики будут изолированы. Об этом заявил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Медики ЛНР изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем Республики, - сказал он.

По словам главного санврача ЛНР, такие меры позволят избежать распространения инфекции.

- Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними, - сказал Дмитрий Докашенко.

Напомним, что сегодня в Луганской Народной Республике заявили о втором зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией. По сообщению главного санврача государства, житель ЛНР заразился Covid-19 в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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