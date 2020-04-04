Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем
Все, кто контактировал со вторым зараженным коронавирусной инфекцией жителем Луганской Народной Республики будут изолированы. Об этом заявил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
- Медики ЛНР изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем Республики, - сказал он.
По словам главного санврача ЛНР, такие меры позволят избежать распространения инфекции.
- Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними, - сказал Дмитрий Докашенко.
Напомним, что сегодня в Луганской Народной Республике заявили о втором зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией. По сообщению главного санврача государства, житель ЛНР заразился Covid-19 в Москве.
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