Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем

4 Апр 2020 2020-04-04T17:56:03+03:00

В ЛНР зафиксирован второй случай заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

Все, кто контактировал со вторым зараженным коронавирусной инфекцией жителем Луганской Народной Республики будут изолированы. Об этом заявил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Медики ЛНР изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем Республики, - сказал он.

По словам главного санврача ЛНР, такие меры позволят избежать распространения инфекции.

- Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними, - сказал Дмитрий Докашенко.

Напомним, что сегодня в Луганской Народной Республике заявили о втором зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией. По сообщению главного санврача государства, житель ЛНР заразился Covid-19 в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 апреля 2020 года: трое зараженных, под наблюдением врачей 124 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 4 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU