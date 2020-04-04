2020-04-04T18:37:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: выявлен второй случай заражения

Житель Республики заразился коронавирусной инфекцией за пределами ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Житель Республики заразился коронавирусом в МосквеЖитель Республики заразился коронавирусом в МосквеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Луганской Народной Республике зафиксировали второй случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Данный случай завезен из Москвы, поэтому мы по-прежнему говорим о том, что граждане, прибывшие из Москвы в том числе, должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью тех людей, которые проживают рядом с ними, - сказал он.

Главный санврач Республики отметил, что именно потому для прибывших из-за границы важен двухнедельный режим самоизоляции.

- А в случае возникновения каких-либо симптомов – повышение температуры, кашель, першение в горле – незамедлительно обратиться за медпомощью. При этом не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом, - подчеркнул Докашенко.

Контактировавшие с вторым зараженным жителем Республики будут изолированы. Они пройдут обследование. Кроме этого, было принято решение ограничить движение транспорта и людей в Красном Луче и Антраците - это города, в которых проживает окружение зараженного Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 апреля 2020 года: трое зараженных, под наблюдением врачей 124 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 4 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ обесточен Гольмовский
Украинская армия обстреляла Васильевскую насосную станцию
ВСУ при помощи установки «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотника ОБСЕ
Коронавирус в ЛНР: В Красном Луче и Антраците ввели ограничение на передвижение транспорта и людей
Медики ЛНР изолируют всех контактировавших со вторым зараженным коронавирусом жителем
Коронавирус в ЛНР: выявлен второй случай заражения
Начальник медслужбы ВСУ продал предназначенные для солдат средства защиты и дезинфекторы в частные аптеки
В ЛНР задержали мужчину, который незаконно торговал оружием через интернет
За сутки из больниц ДНР выписали 23 человека с отрицательными тестами на коронавирус
Директор шахты ЛНР устроил на работу семерых горняков и использовал их труд в личных целях
В ЛНР будут в удаленном режиме сверять с жителями показания счетчиков электроэнергии, воды и газа
ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии, минометов и зениток
Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Донецкий в ЛНР
В подразделениях ВСУ введено казарменное положение в связи с коронавирусом
Полиция выписала первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в ДНР
Погода в Донецке на день: 4 апреля снова будет солнечно и ветрено
Погода в Луганске на день: 4 апреля ожидается переменная облачность и сильный ветер
Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР
Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой
Коронавирус в ДНР: выявлен третий случай заражения