Коронавирус в ЛНР: выявлен второй случай заражения

4 Апр 2020 2020-04-04T18:37:48+03:00

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В Луганской Народной Республике зафиксировали второй случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Данный случай завезен из Москвы, поэтому мы по-прежнему говорим о том, что граждане, прибывшие из Москвы в том числе, должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью тех людей, которые проживают рядом с ними, - сказал он.

Главный санврач Республики отметил, что именно потому для прибывших из-за границы важен двухнедельный режим самоизоляции.

- А в случае возникновения каких-либо симптомов – повышение температуры, кашель, першение в горле – незамедлительно обратиться за медпомощью. При этом не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом, - подчеркнул Докашенко.

Контактировавшие с вторым зараженным жителем Республики будут изолированы. Они пройдут обследование. Кроме этого, было принято решение ограничить движение транспорта и людей в Красном Луче и Антраците - это города, в которых проживает окружение зараженного Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU