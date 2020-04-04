Директор шахты ЛНР устроил на работу семерых горняков и использовал их труд в личных целях
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики раскрыли подробности дела по злоупотреблению должностными обязанностями руководителя одной из шахт ЛНР.
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД Республики выяснили, что директор шахты с 2015 по 2018 год трудоустроил семерых мужчин на должности горнорабочих
- В последующем использовал их труд в личных целях на работах, не связанных с деятельностью предприятия, - рассказали в правоохранительных органах Республики.
Полицейские сообщили, что руководитель начислял зарплату за счет государственных средств
- На общую сумму 1 324 521 рубль, а также был засчитан подземный стаж, - отметили правоохранители.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.
Кроме этого, в правоохранительном ведомстве Луганской Народной Республики сообщили о задержании жителя Ровеньков, который через интернет торговал оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЛНР будут в удаленном режиме сверять с жителями показания счетчиков электроэнергии, воды и газа
Такое решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU