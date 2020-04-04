2020-04-04T14:20:51+03:00
Происшествия

Директор шахты ЛНР устроил на работу семерых горняков и использовал их труд в личных целях

Рабочие получали зарплату и стаж, но по факту не работали на предприятии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Рабочим начислялась зарплата за счет государственных средств. Фото: galinfo.comРабочим начислялась зарплата за счет государственных средств. Фото: galinfo.com
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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики раскрыли подробности дела по злоупотреблению должностными обязанностями руководителя одной из шахт ЛНР.

Сотрудники Управления экономической безопасности МВД Республики выяснили, что директор шахты с 2015 по 2018 год трудоустроил семерых мужчин на должности горнорабочих

- В последующем использовал их труд в личных целях на работах, не связанных с деятельностью предприятия, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

Полицейские сообщили, что руководитель начислял зарплату за счет государственных средств

- На общую сумму 1 324 521 рубль, а также был засчитан подземный стаж, - отметили правоохранители.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Кроме этого, в правоохранительном ведомстве Луганской Народной Республики сообщили о задержании жителя Ровеньков, который через интернет торговал оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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