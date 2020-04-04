2020-04-04T16:23:09+03:00
Происшествия

В ЛНР задержали мужчину, который незаконно торговал оружием через интернет

В ассортименте у торговца был целый арсенал
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Оружие, боеприпасы и взрывчатку житель ЛНР хранил в квартире и гараже. Фото: progomel.byОружие, боеприпасы и взрывчатку житель ЛНР хранил в квартире и гараже. Фото: progomel.by
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Сотрудники полиции Луганской Народной Республики задержали жителя Ровеньков за незаконную торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой через интернет. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

В правоохранительном ведомстве Республики рассказали, что сотрудники следственного управления провели контрольную закупку. Они заказали 100 патронов калибра 7,62 миллиметра и 16 патронов калибра 9 миллиметров. Во время передачи товара, преступник был задержан.

Оружие, боеприпасы и взрывчатка хранились в гараже и квартире задержанного. Полицейские изъяли целый арсенал.

- В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК ЛНР (незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт боеприпасов), последний задержан и водворен в изолятор временного содержания, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, в том числе направленные на установление иного огнестрельное оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые задержанный гражданин может еще хранить, а также на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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