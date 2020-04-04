2020-04-04T11:09:23+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Донецкий в ЛНР

ВСУ два раза за сутки нарушили «режим тишины»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ не прекращают обстрелыВСУ не прекращают обстрелыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать населенные пункты Луганской Народной Республики. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки киевские силовики два раза нарушили «режим тишины».

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Нижнее Лозовое, - рассказали в СЦКК.

В ведомстве отметили, что украинские вооруженные формирования стреляли по населенным пунктам Республики из различного вооружения.

- Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, вооружения боевой машины пехоты и автоматических станковых гранатометов, - сообщили в представительстве.

Напомним, что в Управлении Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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