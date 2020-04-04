Погода в Луганске на день: 4 апреля ожидается переменная облачность и сильный ветер
Один из самых теплый дней недели пришелся на 4 апреля. Воздух в этот день прогреется до 17 градусов выше нуля. Однако на улице все еще сохраняется прохладная погода из-за сильного ветра.
— С 21.00 3 апреля до 21.00 4 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус, днем – 13-15 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске синоптики прогнозируют ноль – плюс 2 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до 3 градусов ночью и до 14-16 градусов выше нуля днем.
Читайте также
Коронавирус в ЛНР, последние новости на 3 апреля 2020 года: Единственный зараженный житель Республики выздоровел, но еще не выписан
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 3 апреля 2020 года [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»