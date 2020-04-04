Погода в Луганске на день: 4 апреля ожидается переменная облачность и сильный ветер

4 Апр 2020 2020-04-04T07:43:51+03:00

За последние 179 лет в Луганске 4 апреля самая низкая температура была минус 12 градусов, а самая высокая – 26 градусов. Фото: инстаграм Oleksiy Zaratuychenko

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Один из самых теплый дней недели пришелся на 4 апреля. Воздух в этот день прогреется до 17 градусов выше нуля. Однако на улице все еще сохраняется прохладная погода из-за сильного ветра.

— С 21.00 3 апреля до 21.00 4 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске синоптики прогнозируют ноль – плюс 2 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до 3 градусов ночью и до 14-16 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU