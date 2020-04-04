Погода в Донецке на день: 4 апреля снова будет солнечно и ветрено

4 Апр 2020 2020-04-04T08:01:29+03:00

За последние 130 лет 4 апреля самая высокая температура была 25 градусов тепла, а самая низкая – минус 4 градуса. Фото: vk.com/citydon

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4 апреля на улице будет типичная весенняя погода. В Донецке будет солнечно и немного ветрено. К вечеру на небе появятся облака, так что будет казаться, что скоро пойдет дождь. Лучше вооружиться в этот день верхней одеждой в виде весенней куртки или ветровки.

Синоптики прогнозируют на 4 апреля в Донецке ясное небо, воздух прогреется до 14 градусов тепла, а скорость воздушных потоков будет колебаться днем от 2 до 8 метров в секунду, а вечером – до 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 4 апреля в народе почитается память священнослужителя Василия Анкирского. В народе этот день называют Василий Теплый. Прогноз наших предков и современных синоптиков сходится. В народе отмечали, что на Василия Теплого была высокая температура, начинали таять сосульки и проходили первые весенние дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU