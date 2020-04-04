В ЛНР будут в удаленном режиме сверять с жителями показания счетчиков электроэнергии, воды и газа

4 Апр 2020 2020-04-04T13:10:49+03:00

Теперь жители будут передавать показания счетчиков, не дожидаясь прихода контролеров. Фото: kirov.kp.ru

Такое решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Республики

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В ЛНР определились, как предприятия ЖКХ и энергетики в период карантинных мероприятий будут проверять у жителей показания счетчиков электроэнергии, воды и газа.

- Предприятиям, оказывающим услуги в жилищно-коммунальной сфере, а также предприятиям и организациям, осуществляющим поставку энергоносителей (газа, электрической энергии) временно приостановить работы, связанные с контрольным проведением съемов показаний средств учета у населения и обслуживанием средств учета (счетчиков воды, газа, электроэнергии), за исключением аварийных случаев, - говорится в решении чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, принятом 3 апреля.

Сверку по показаниям приборов учета будут производить в удаленном доступе.

Напомним, что многие учреждения ЛНР в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса начали временно обслуживать жителей в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU