В ЛНР будут в удаленном режиме сверять с жителями показания счетчиков электроэнергии, воды и газа
В ЛНР определились, как предприятия ЖКХ и энергетики в период карантинных мероприятий будут проверять у жителей показания счетчиков электроэнергии, воды и газа.
- Предприятиям, оказывающим услуги в жилищно-коммунальной сфере, а также предприятиям и организациям, осуществляющим поставку энергоносителей (газа, электрической энергии) временно приостановить работы, связанные с контрольным проведением съемов показаний средств учета у населения и обслуживанием средств учета (счетчиков воды, газа, электроэнергии), за исключением аварийных случаев, - говорится в решении чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, принятом 3 апреля.
Сверку по показаниям приборов учета будут производить в удаленном доступе.
Напомним, что многие учреждения ЛНР в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса начали временно обслуживать жителей в дистанционном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU