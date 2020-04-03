В Донбассе вблизи Золотого украинская армия минирует будущий пункт пропуска для жителей

3 Апр 2020 2020-04-03T18:52:45+03:00

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Президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский полностью перестал контролировать свою армию в Донбассе. Еще осенью он мог рискнуть поехать в Золотое, чтобы обеспечить разведение войск в этом месте. А теперь ВСУ преспокойно вернулись на свои позиции. Да еще и минируют участок, где должен быть пункт пропуска для жителей.

- В течение последней недели зафиксировано нахождение военнослужащих ВСУ на их бывших позициях на участке разведения №2 в районе Золотого. Также украинские силовики возобновили минирование на данном участке, несмотря на то, что этот район рассматривается Контактной группой для создания пункта пропуска через линию разграничения для мирных жителей, - сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Напомним, что на линии разграничения в Донбассе были созданы зоны безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). Разведение войск состоялось во всех этих районах. Однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений разместили личный состав и военную технику. Более того, постоянно устраивают обстрелы с этих позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU