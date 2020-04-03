В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии единственного зараженного коронавирусом жителя Республики

3 Апр 2020 2020-04-03T18:12:00+03:00

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Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко рассказала о состоянии здоровья единственного зараженного коронавирусной инфекцией жителя ЛНР.

- Зараженный коронавирусной инфекцией сейчас находится в четвертой городской больнице. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное – клиническое выздоровление уже наступило, - заявила Пащенко.

Глава здравоохранительного ведомства отметила, что на данный момент он проходит изоляцию в условиях стационара.

- Еще несколько дней после выздоровления он является вирусовыделителем, - говорит Наталия Александровна. - Когда мы уже троекратно сделаем ПЦР-тест и убедимся, что пациент не выделяет вирус, тогда мы его выпишем.

Также министр акцентировала внимание, что в ЛНР – только один подтвержденный случай заражения Covid-19.

- Никакая статистика не умалчивается. Действительно, у нас есть только один подтвержденный случай коронавирусной инфекцией, - отметила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU