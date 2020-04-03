2020-04-03T20:46:19+03:00
Общество

Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой

Женщина пыталась спасти животное
Екатерина Сорока
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Дальнейшую судьбу женщины с собачкой в спасательном ведомстве не уточнили. Фото: rg.ruДальнейшую судьбу женщины с собачкой в спасательном ведомстве не уточнили. Фото: rg.ru
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2 апреля в лесополосе поселка Веселое в глубокую яму упала бездомная собака. Женщина, которая находилась неподалеку, услышала, как скулит животное. и поспешила на помощь. Она пыталась самостоятельно достать дворняжку, но сама угодила в западню. В итоге спасателям пришлось помогать обоим. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ДНР.

— Спасатели города Снежное с помощью спасательной веревки с глубины 7 метров извлекли женщину и с глубины 15 метров подняли на поверхность собаку, — говорится в сообщении.

Операция по спасению женщины с собачкой заняла всего несколько минут. Привлекались 1 машина и три сотрудника ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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