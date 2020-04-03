Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой
2 апреля в лесополосе поселка Веселое в глубокую яму упала бездомная собака. Женщина, которая находилась неподалеку, услышала, как скулит животное. и поспешила на помощь. Она пыталась самостоятельно достать дворняжку, но сама угодила в западню. В итоге спасателям пришлось помогать обоим. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ДНР.
— Спасатели города Снежное с помощью спасательной веревки с глубины 7 метров извлекли женщину и с глубины 15 метров подняли на поверхность собаку, — говорится в сообщении.
Операция по спасению женщины с собачкой заняла всего несколько минут. Привлекались 1 машина и три сотрудника ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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