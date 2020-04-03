2020-04-03T21:04:54+03:00
Общество

Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР

Они выявили несколько точек, где продавцы значительно подняли цены на лимоны и имбирь
Екатерина Сорока
Поделиться:
Народные контролеры будут продолжать мониторинг цен на социально значимые товары и медикаменты. Фото: fermer.blogНародные контролеры будут продолжать мониторинг цен на социально значимые товары и медикаменты. Фото: fermer.blog
Изменить размер текста:

Жители Республики обсуждают резкий скачек цен на лимоны и корень имбиря на местных рынках и в магазинах. В начале недели некоторые магазины Донецка поставили завышенную цену на эти продукты. Так килограмм лимонов стоил от 500 до 1 000 рублей за килограмм , имбирь - до 5 000 рублей. Поэтому «Народный контроль» отправился на рынки Республики, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

— Информация подтвердилась в ходе рейдов народных контролеров по столичным рынкам. В частности, были проверены торговые ряды по улицам Сеченова, Челюскинцев и бульвару Шевченко. Цены теперь снижены. Сейчас лимоны продаются по 350-400 рублей за килограмм, корень имбиря – до 750 рублей за килограмм, — сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Рынкам и магазинам, которые решили на общем фоне необоснованно поднять цены, стоит снизить их, не дожидаясь прихода проверяющих из Народного контроля.

Читайте также

Прямая линия с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко: о самом главном

Глава Минздрава проводит прямую линию. «Комсомолка» рассказывает самое главное, что обсуждается в прямом эфире (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР
Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой
Коронавирус в ДНР: выявлен третий случай заражения
Народная дружина ДНР запустила в соцсетях спортивный челлендж для людей на самоизоляции
В ДНР планируют ввести уголовную ответственность за распространение фейков о коронавирусе
В Донбассе вблизи Золотого украинская армия минирует будущий пункт пропуска для жителей
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии единственного зараженного коронавирусом жителя Республики
Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса
Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР
Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили
В Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики
В Минздраве ДНР рассказали о состоянии мамы с ребенком, зараженных коронавирусом
В ДНР пройдет онлайн-турнир по компьютерной игре «Dota 2» с денежным призом
Переселенцев в подконтрольном Украине Донбассе во время карантина никто проверять не будет
Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника
Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом
Обстрелами украинских военных в ДНР повреждено 12 жилых домов
Донецкий приют для бездомных животных присоединился к мировой акции «Если не будет фондов»
Руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции
Погода в Луганске на день: 3 апреля будет тепло, хоть и поднимется небольшой ветер
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Донецке: 3 апреля ожидается ясная погода, без осадков
«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников