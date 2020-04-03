Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР

3 Апр 2020 2020-04-03T21:04:54+03:00

Народные контролеры будут продолжать мониторинг цен на социально значимые товары и медикаменты. Фото: fermer.blog

Они выявили несколько точек, где продавцы значительно подняли цены на лимоны и имбирь

Изменить размер текста: A A

Жители Республики обсуждают резкий скачек цен на лимоны и корень имбиря на местных рынках и в магазинах. В начале недели некоторые магазины Донецка поставили завышенную цену на эти продукты. Так килограмм лимонов стоил от 500 до 1 000 рублей за килограмм , имбирь - до 5 000 рублей. Поэтому «Народный контроль» отправился на рынки Республики, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

— Информация подтвердилась в ходе рейдов народных контролеров по столичным рынкам. В частности, были проверены торговые ряды по улицам Сеченова, Челюскинцев и бульвару Шевченко. Цены теперь снижены. Сейчас лимоны продаются по 350-400 рублей за килограмм, корень имбиря – до 750 рублей за килограмм, — сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Рынкам и магазинам, которые решили на общем фоне необоснованно поднять цены, стоит снизить их, не дожидаясь прихода проверяющих из Народного контроля.

Читайте также

Прямая линия с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко: о самом главном

Глава Минздрава проводит прямую линию. «Комсомолка» рассказывает самое главное, что обсуждается в прямом эфире (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU