Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T17:05:16+03:00

В Республике только один подтвержденный случай коронавируса. Фото: agklnr.su

Наталия Пащенко рассказала, что сейчас уровень инфекционных заболеваний выше, но это не Covid-19

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В социальных сетях распространяются слухи, что в Луганской Народной Республике больше зараженных коронавирусом, чем официально заявлено. Однако министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко развеяла фейк.

- Никакая статистика не умалчивается. Действительно у нас есть только один подтвердившийся случай заболевания коронавирусной инфекцией, - сказала Наталья Александровна.

Министр отметила, что в этот период фиксировался рост заболеваний вирусными инфекциями, но на сегодняшний день он пошел на спад.

- Все нетипичные клинические случаи ОРВИ и пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса и эти тесты являются отрицательными, - подчеркнула Пащенко.

Также министр здравоохранения Республики рассказала, кому нужно делать тесты на коронавирус, и кто принимает решение о необходимости скрининга.

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ИСТОЧНИК KP.RU