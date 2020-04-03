2020-04-03T17:05:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса

Наталия Пащенко рассказала, что сейчас уровень инфекционных заболеваний выше, но это не Covid-19
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Республике только один подтвержденный случай коронавируса. Фото: agklnr.suВ Республике только один подтвержденный случай коронавируса. Фото: agklnr.su
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В социальных сетях распространяются слухи, что в Луганской Народной Республике больше зараженных коронавирусом, чем официально заявлено. Однако министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко развеяла фейк.

- Никакая статистика не умалчивается. Действительно у нас есть только один подтвердившийся случай заболевания коронавирусной инфекцией, - сказала Наталья Александровна.

Министр отметила, что в этот период фиксировался рост заболеваний вирусными инфекциями, но на сегодняшний день он пошел на спад.

- Все нетипичные клинические случаи ОРВИ и пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса и эти тесты являются отрицательными, - подчеркнула Пащенко.

Также министр здравоохранения Республики рассказала, кому нужно делать тесты на коронавирус, и кто принимает решение о необходимости скрининга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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