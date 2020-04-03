2020-04-03T16:49:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР

Министр здравоохранения Республики заявила, что дефицита тестов нет
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Тестов в ЛНР достаточноТестов в ЛНР достаточноФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Луганской Народной Республике нет дефицита тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Тестов достаточно, но их проводят не всем, а тем, кто подлежит обсервации, также по необходимости делаем тест тем, кто прибыл из иностранных государств и находятся под наблюдением в течении 14 дней. В стационарных условиях с клиническими проявлениями скрининг делается всем, - рассказала Наталия Александровна.

Министр отметила, что те, кто находится в домашней самоизоляции и не имеют признаков заболевания, не обследуются.

- По желанию, когда у человека появляется температура, он начинает переживать, что полностью обосновано, тест не делается, - говорит Пащенко. - Решение о скрининге принимает врач, потому что у нас есть четкие признаки коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 апреля 2020 года: двое зараженных, под наблюдением врачей 141 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 3 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса
Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР
Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили
В Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики
В Минздраве ДНР рассказали о состоянии мамы с ребенком, зараженных коронавирусом
В ДНР пройдет онлайн-турнир по компьютерной игре «Dota 2» с денежным призом
Переселенцев в подконтрольном Украине Донбассе во время карантина никто проверять не будет
Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника
Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом
Обстрелами украинских военных в ДНР повреждено 12 жилых домов
Донецкий приют для бездомных животных присоединился к мировой акции «Если не будет фондов»
Руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции
Погода в Луганске на день: 3 апреля будет тепло, хоть и поднимется небольшой ветер
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Донецке: 3 апреля ожидается ясная погода, без осадков
«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников