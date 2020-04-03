Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР

3 Апр 2020 2020-04-03T16:49:28+03:00

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В Луганской Народной Республике нет дефицита тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Тестов достаточно, но их проводят не всем, а тем, кто подлежит обсервации, также по необходимости делаем тест тем, кто прибыл из иностранных государств и находятся под наблюдением в течении 14 дней. В стационарных условиях с клиническими проявлениями скрининг делается всем, - рассказала Наталия Александровна.

Министр отметила, что те, кто находится в домашней самоизоляции и не имеют признаков заболевания, не обследуются.

- По желанию, когда у человека появляется температура, он начинает переживать, что полностью обосновано, тест не делается, - говорит Пащенко. - Решение о скрининге принимает врач, потому что у нас есть четкие признаки коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU